Премьер-лига: "Днепр" и "Олимпик" сыграли вничью, видео голов

В пятницу, 9 декабря, в Днепре завершился стартовый матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

"Днепр" принимал "Олимпик" и свел матч вничью, игра завершилась со счетом 1:1, сообщает УНИАН.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и на 29-й минуте воплотили свое преимущество в гол. После навеса Александру Влада со штрафного Руслан Ротань головой подрезал мяч в нижний угол ворот.

В дальнейшем днепропетровцы старались удержать победный счет, но не преуспели в этом. На 67-й минуте команда осталась в меньшинстве, после того как второе предупреждение и автоматическое удаление заработал Сергей Кравченко.

А на 85-й минуте гости сумели сравнять счет. После навеса Немчанинова Владимир Танчик головой подрезал мяч точно в дальний нижний угол ворот — 1:1.

Таким образом, на счету "Олимпика" стало 28 очков, команда по-прежнему занимает 4-е место в турнирной таблице. У "Днепра" 12 баллов и 10-е место.

"Днепр" — "Олимпик" 1:1

Голы: Ротань, 29 – Танчик, 85

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад – Лучкевич (Политыло, 32), Кочергин, Кравченко, Ротань, Лунев (Нагиев, 70) – Баланюк (Кожушко, 52)

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания, Петров, Гришко, Немчанинов — Доронин, Гошкодеря — Гринь, Богданов (Федорив, 70), Шестаков (Лысенко, 56) – Матяж (Танчик, 46)

Предупреждения: Лунев, Кравченко, Влад, Лунин – Богданов, Петров

Удален: Кравченко, 67.

Напомним, ранее "Днепр" победил "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины.

Видео: ТСН.