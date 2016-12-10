"Украинская дуэль" в Примере. Кравец забил Бойко и спас "Гранаду" от поражения, видео гола

В пятницу вечером, 9 декабря, в испанской Примере состоялся матч между "Малагой" и "Гранадой", который завершился ничьей 1:1.

Любопытно, что в составах команд выступали два украинских футболиста. Ворота "Малаги" защищал Денис Бойко, а на острие атаки "Гранады" выступал Артем Кравец.

На 81-й минуте Кравец поразил ворота Бойко и спас свою команду от поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Малага" хочет вернуть турецкому "Бешикташу" украинского вратаря.

Фото: ua-football.com.

Видео: othman elmouhssini.