Премьер-лига: во Львове "Зирка" победила "Карпаты", видео голов

В воскресенье, 11 декабря состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги в котором кропивницкая "Зирка" победила львовские "Карпаты"

Игра завершилась со счетом 3:2, пишет УНИАН.

"Карпаты" первыми открыли счет, когда на шестой минуте отличился голом Густаво Бланко-Лещук. Андрей Бацула из "Зирки" на 30-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме команды в течение двух минут обменялись голами, а победный мяч за гостей на 74-й минуте забил Александр Кучеренко, который головой замкнул подачу с фланга.

"Карпаты" — "Зирка" 2:3

Голы: Бланко-Лещук, 6, Чачуа, 70 — Бацула, 30, Перейра, 69, Кучеренко, 74

"Карпаты": Пидкивка — Мирошниченко, Кравец, Нестеров, Костевич — Лобай (Зубейко, 73), Клец (Чачуа, 58) — Ксенз (Грисьо, 78), Худобяк, Вербный — Бланко-Лещук

"Зирка": Паст — Мойя (Билоног, 54), Экиса, Перейра, Кучеренко — Полегенько, Загальский — Фаворов (Щедрый, 34), Бацула (Калинин, 83), Лупашко — Ситало

Предупреждения: Бланко-Лещук, Клец, Нестеров, Худобяк, Грисьо — Лупашко, Загальский, Билоног, Паст

После этой победы "Зирка" отстает от места в Топ-6 турнирной таблицы на 5 очков. Впрочем, уже сегодня "Черноморец" вновь может нарастить это отставание до восьми очков, если обыграет на выезде "Александрию".

"Карпаты", как и прежде, находятся с пятью очками на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, в субботу "Ворскла" в гостях победила "Волынь".

Видео: ТСН.

Фото: FC Karpaty Lviv.