"Динамо" минимально обыграло "Шахтер" в первом тайме: опубликованы видео

В Киеве проходит заключительный поединок 18-го тура национального первенства среди команд Премьер-лиги между "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк).

Буквально через три минуты голевая ничья.

"14 секунд прошло, а "Динамо" уже впереди! Ошиблись защитники "Шахтера" и позволили Гонсалесу одной передачей запустить в прорыв Мораеса, который не сближаясь с вратарем пробил точно в ближний нижний угол ворот!

Видео гола Мораеса

Но уже через три минуты, Бернард с острого угла навешивал со штрафного и Хачериди мощно головой пробил точно в Рудько, который не успел сгрупироваться и пропустил мяч в свои ворота! И опять ничья", сообщает Sportarena. Видео автогола Хачериди

Рыбалка идеально перебросил стенку со штрафного после фола Степаненко — Пятов даже не успел среагировать — 2:1.

Видео гола Рыбалки

"Динамо": Рудько – Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко – Рыбалка – Ярмоленко, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес — Мораес



"Шахтер": Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра

По итогам 17-ти туров "Динамо" занимает второе место с 37 очками. Киевская команда выиграла 11 матчей, четыре поединка сыграла вничью и в двух встречах уступила соперникам.

"Шахтер" после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 47 баллами, что на 10 больше, чем у Динамо. Донецкий коллектив пока что не знает горечи поражений при 15 победах и двух ничьих.

видео: ТСН; ПРОФУТБОЛ