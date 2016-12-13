Искоренить договорные матчи. Итальянец Баранка стал в Украине футбольным прокурором

Новый глава Комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины Франческо Баранка получит широкие полномочия для искоренения проблемы договорных матчей в украинском футболе.

Об этом на брифинге после заседания Исполкома ФФУ сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает Football24.ua.

Итальянец Франческо Баранка станет не только главой Комитета этики и честной игры ФФУ. Также Баранка получит в Украине статус футбольного прокурора.

Он подпишет с ФФУ контракт по схеме 1+1 год. Он сформирует новый Комитет этики и честной игры ФФУ. Также Баранка примет участие в изменении футбольного законодательства Украины, для того, чтобы упростить борьбу с договорными матчами.

Фото: football24.ua.