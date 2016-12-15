Усик и южноафриканец Мчуну провели дуэль взглядов, опубликованы фото и видео

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик и Табисо Мчуну из ЮАР приняли участие в дуэли взглядов.

Мероприятие состоялось во время пресс-конференции боксеров в Лос-Анджелесе, сообщает BoxingScene.

Между тем, накануне поединка против Табисо Мчуну, Усик дал интервью ESNEWS, в котором рассказал, как он чувствует себя в США, а также сравнил подход к боксу в США и в Украине, пишет xsport.ua.

"Я хорошо себя чувствую в Америке. Мне нравится здесь тренироваться. Здесь все — Василий Ломаченко, Саша Гвоздик. Тут много близких мне ребят, с которыми мы были в сборной. Тут комфортно, мне нравится", — сказал он.

По его мнению, бокс в Украине и в США много чем отличается.

"Подходы разные. Если взять все постсоветское пространство — Россию, Украину, Казахстан Узбекистан — есть школа бокса. Тут я так посмотрел, что спортсмены по поводу бокса не особо парятся: как удобно, так и боксируют. У нас учат, как шагать, подшагивать, то есть все пособраннее делают.

Описать свой стиль бокса? Это игра. Я люблю то, что я делаю и делаю это на 100%" — сказал боксер.

Напомним, бой между Усиком и Мчуну состоится в Лос-Анджелесе 17 декабря в андеркарте поединка Бернард Хопкинс — Джо Смит-младший.

стоит отметить, 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

фото: boxingscene.com; видео: UkraineAtamansPRO