Усик и Мчуну взвесились перед боем, опубликованы фото и видео

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик и его соперник в предстоящем поединке Табисо Мчуну на арене "Форум" в Инглвуде, Калифорния прошли процедуру взвешивания.

Боксеры вложились в рамки своей весовой категории. Вес Александра — 90,6 кг, вес Табисо — 90, 1 кг, сообщает K2 Promotions

На традиционной предматчевой встрече с комментаторами HBO Александр Усик, отвечая на вопрос, что он думает о Мчуну, сказал: "Видел пару его боев. Этого достаточно. Зачем мне про него думать, пусть он думает обо мне".

Напомним, 18 декабря в Инглвуде (штат Калифорния, США) на арене "Форум" Александр Усик (10-0, 9 КО) проведет первую защиту титула Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в противостоянии с южноафриканцем Табисо Мчуну (17-2-0, 11 КО). Поединок Усик — Мчуну, как и бой Хопкинс — Смит, будет транслировать телеканал "HBO".

фото; видео: boxingscene/Том Хоган