"Игры героев". Завтра в Киеве участники АТО посоревнуются в кроссфите

В субботу днем, 24 декабря, в Киеве пройдут соревнования по кроссфиту среди участников АТО и гражданских лиц с инвалидностью — "Игры героев".

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные руководителей проекта.

В то же время агентство уточнило, что мероприятие пройдет во Дворце Спорта, его начало запланировано в 14:00.

"В турнире примут участие около 50 спортсменов из разных областей Украины", — отметили журналисты.

Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

"Игры героев" — это всеукраинские кроссфит-соревнования для воинов АТО и гражданских лиц с инвалидностью, главная цель которых, в частности, психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей.

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