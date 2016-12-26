Экс-форвард признался, как "Карпаты" помогали "Шахтеру" отобрать очки у "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в погоне за лидерством в чемпионате Украины по футболу, финансово стимулировал соперников киевского "Динамо", выплачивая им т.наз. "премиальные" за отбор очков у столичной команды.

Об этом бывший нападающий львовских "Карпат" Тарас Кабанов рассказал в интервью "Футбол 24".

"Случилось это тогда, когда "Карпаты" за два тура до конца сезона 2000/01 играли в Киеве против "Динамо". Накануне матча "Шахтер", который мечтал впервые стать чемпионом, пообещал нам хорошие премиальные за набранные баллы в столице. Встреча закончилась со счетом 1:1. Но "Шахтер", не победив ЦСКА, отдал золотые медали киевлянам", — рассказал экс-форвард.

На уточняющий вопрос, на какую сумму расщедрилось руководство "Шахтера", экс-львовянин заметил: "На довольно приличную. К тому времени за полученные деньги можно было приобрести автомобиль".

Издание напомнило, что в 23-м туре "Карпаты" Льва Броварского действительно сыграли с "Динамо" в результативную ничью — 1:1 (Волчанский, 12 — Чернат, 33, пен.) В предпоследнем, 25 туре, "горняки" Виктора Прокопенко выдали "сухой" матч против ЦСКА Михаила Фоменко — 0:0. в заключительном туре "Динамо" на последних минутах "выгрызли" три очка у "Днепра". "Шахтер" тоже победил, однако киевляне, опередив на один пункт "горняков", стали чемпионами Украины.

Напомним, в "Динамо" потроллили "Шахтер" за то, что киевляне спонсируют донецкий клуб, оплачивая счета "Киевэнерго".