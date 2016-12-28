Американский супертяж считает, что Джошуа побьет Владимира Кличко

Чемпион мира по версии IBF из Британии Энтони Джошуа побьет экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко.

Об этом заявил чемпион мира по версии WBC, американский супертяж Деонтей Уайлдер, пишет РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

В то же время он подчеркнул, что британец является боксером "высочайшего уровня".

"... время стучится в дверь Владимира, но Кличко еще не полностью истрачен. Для него было позором проиграть Тайсону Фьюри", — отметил спортсмен.

По его словам, Джошуа молод, силен и не уступает украинцу в росте. "Как правило, в таких ситуациях молодость берет верх. Иногда, если ты лишился своего трона, лучше уже не пробовать вернуть его себе", — считает Уайлдер.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.