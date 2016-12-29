В США признали Ломаченко лучшим боксером мира

Американский телеканал HBO признал чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что вторую строчку рейтинга занял казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин.

"На третьей — американец Андре Уорд, также в ТОП-5 попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа", — отметили журналисты.

Ранее авторитетный американский портал Fightnews.com (старейший из мировых боксерских топ-сайтов) назвал Василия Ломаченко лучшим боксером 2016-го, в уходящем году наш спортсмен провел два впечатляющих победных поединка.