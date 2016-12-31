В МОК анонсировали новые санкции против России из-за допинга

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал новые санкции против России.

Как сообщает Deutsche Welle, в своем новогоднем обращении накануне, 30 декабря, он рассказал о мерах, которые будут принимать по результатам доклада Ричарда Макларена о применении допинга в РФ.

Сам доклад Бах назвал шокирующим. Он сообщил, что ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам.

"После этого МОК примет ответные меры и введет санкции", — сказал президент МОК.

Бах уточнил, что работа Макларена продолжится и будет расширена, поскольку сначала он не имел полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По его словам, теперь повторно проверят все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Как отметил президент МОК, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за допингового скандала Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту.