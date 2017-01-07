"Динамо" может усилиться защитником сборной Венгрии — СМИ

На 26-летнего венгра также претендуют "Лестер", "Бирмингем", "Сампдория", "Пескара" и "Мюнхен-1860".
Киевское "Динамо" может усилиться защитником сборной Венгрии и польского "Леха" Тамашем Кадаром.
Чемпионы Украины предложили за венгра 2 млн евро, сообщает tribuna со ссылкой на Blikk.
На 26-летнего защитника также претендуют "Лестер", "Бирмингем", "Сампдория", "Пескара" и "Мюнхен-1860".
Кадар отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии 3 матча.
Отметим, что из "Леха" в "Динамо" ранее переходил нападающий Лукаш Теодорчик.
Напомним, ранее сообщалось, что ведущий форвард чемпионов Украины может стать игроком турецкого "Бешикташа".
Фото: borsonline.hu.