"Динамо" может усилиться защитником сборной Венгрии — СМИ

Киевское "Динамо" может усилиться защитником сборной Венгрии и польского "Леха" Тамашем Кадаром.

Чемпионы Украины предложили за венгра 2 млн евро, сообщает tribuna со ссылкой на Blikk.

На 26-летнего защитника также претендуют "Лестер", "Бирмингем", "Сампдория", "Пескара" и "Мюнхен-1860".

Кадар отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии 3 матча.

Отметим, что из "Леха" в "Динамо" ранее переходил нападающий Лукаш Теодорчик.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущий форвард чемпионов Украины может стать игроком турецкого "Бешикташа".

Фото: borsonline.hu.