Ребров рассказал, почему взял на сборы "провального" нападающего

Нападающий сборной Украины Александр Гладкий, который за половину сезона в "Динамо" не забил ни одного гола, не уходит из клуба и будет готовиться ко второй части чемпионата УПЛ вместе с киевлянами.

"Гладкий едет с нами на сборы. Этого игрока выбрал я. Да, он не забил ни одного гола в первой части чемпионата, но я верю в него, и мы дадим ему шанс", — заявил главный тренер "бело-синих" Сергей Ребров на встрече с болельщиками "Динамо", пишет Sport Arena.

По его мнению, Александр очень хочет выступать за киевскую команду.

"Когда я разговаривал с ним, то видел его желание сражаться за эмблему клуба. Если бы я этого не видел, то его бы здесь не было. И сейчас он, когда попадает в 18 или не попадает, но он выходит и пашет на тренировке. Вы видите вершину айсберга: он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает, то что может", — подытожил Ребров.

"Гладкий пришел бесплатно, хотя до этого в клубе были случаи многомиллионных трансферов, когда футболист приходил за большие деньги, подписывал длительный контракт и не блистал", — начал Ребров.

"Когда мы его брали, то увидели в нем те качества, которые я сказал президенту клуба, но называть их я не буду. Это те характеристики, которых нет у других форвардов. Я хочу, чтобы форварды были разносторонними и подходили под разные модели игры", — говорит Ребров

Стоит отметить, что действующий контракт Александра с "Динамо" заканчивается летом 2019-го.

Ранее сообщалось, что к украинскому нападающему проявляют интерес в Турции.

Видео: ФК "Динамо" Київ