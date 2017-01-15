Нападающий львовских "Карпат" продолжит карьеру в "Шахтере"

Нападающий львовских "Карпат" Густаво Бланко-Лещук продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

Как сообщает официальный сайт львовян, клуб договорился с "Шахтером" о трансфере Бланко-Лещука.

Напомним, что 25-летний форвард присоединился к львовскому клубу в феврале 2016 года, а его контракт с "Карпатами" был рассчитан до конца текущего сезона.

Отмечается, что аргентинец уже покинул расположение команды Олега Дулуба и отправился в испанскую Ла-Мангу, где проходит учебно-тренировочный сбор "горняков".

В случае успешного прохождения медосмотра Бланко-Лещук подпишет с донецким клубом личный контракт.

На счету аргентинца в футболке Карпат 26 матчей и 9 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины стал игроком турецкого "Фенербахче".