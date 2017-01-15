Ярмоленко рассказал, почему не переедет играть в Турцию и Россию

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил о том, что будет выступать в чемпионатах России и Турции.

Об этом Ярмоленко заявил в интервью Dynamo.kiev.ua.

"Чемпионат Турции для меня не вариант. На данный момент — точно. А что касается чемпионата России, то моя позиция связана в первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду", — сказал Ярмоленко.

Он также отметил, что не оставляет надежд уйти из "Динамо".

"Сергей Станиславович знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет. Я привык просто работать, отдавать все силы своей команде. А как там уже получится — посмотрим", — подчеркнул футболист "Динамо".

"Какова вероятность уйти из "Динамо" этой зимой? Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с "Динамо". А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба", — также сказал футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко заинтересовался "Наполи".