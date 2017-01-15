Расплата за допинг. Против российских биатлонистов требуют принять решительные меры

Более 170 биатлонистов — участников Кубка мира подписали письмо с обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу сообщают "Факты" со ссылкой на Ceskatelevize.cz.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", — заявил Хамзу.

В обращении также содержится требование, чтобы Россия была лишена права проведения всех крупных соревнований, которые должны быть проведены в стране в ближайшее время, включая Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало данные расследования о масштабном применении запрещенных препаратов российскими спортсменами в ходе летней Олимпиады 2012 года и зимних Олимпийских игр 2014 года. А покрывали их действия министерство спорта РФ и ФСБ.

Кроме того, 15 декабря ВАДА направило в Международную федерацию биатлона данные о 31 российском спортсмене, которые подозреваются в употреблении допинга. Через неделю Международный союз биатлона (IBU) принял решение не отстранять всех российских биатлонистов от международных соревнований в связи с подозрением россиян в массовом употреблении допинга. Вместе с тем, IBU приняла решение дисквалифицировать двух неназванных российских биатлонистов, а также открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов из РФ.