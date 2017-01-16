Промоутер считает, что для Джошуа бой с Владимиром Кличко будет очень сложным

Промоутер Эдди Хирн считает, что для его спортсмена — чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа — бой с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко будет очень сложным.

Об этом он рассказал в комментарии Boxing Scene, пишет Boxing News.

В то же время собеседник журналистов выразил мнение, что "шансы в будущем бою — 50 на 50".

"Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению. Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко!", — отметил Хирн.

По его словам, победивший украинца британский супертяж Тайсон Фьюри — "это не Джошуа". "У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары", — добавил промоутер.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.