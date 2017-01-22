Зимние сборы "Шахтера": победа над польской "Краковией", видео голов

В дебютном поединке 2017 года соперником "Шахтера" в Ла-Манге стала польская "Краковия". Игра завершилась победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 2:0.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахетра".

Встреча началась в умеренном темпе. Первый опасный момент возник на 10-й минуте: Факундо Феррейра пробивал по воротам с хорошей позиции, но его удару помешал защитник. Поляки ответили выходом один на один Пентека — Антон Каниболоцкий здорово сыграл на опережение. Со временем преимущество "горняков" стало более явным. Одним из самых активных в эти минуты был Марлос. Он дважды после сольных проходов наносил удары, но оба цели не достигли. Хороший шанс на 27-й минуте был у Марсио Азеведо. Левый защитник "Шахтера" мощно пробивал из пределов штрафной, вот только мяч прошел чуть выше перекладины. В концовке тайма команды обменялись опасными выпадами. Сначала Антон Каниболоцкий спас после удара с близкой дистанции, а за минуту до перерыва Факундо Феррейра, перебрасывая голкипера, попал в штангу.

По окончании перерыва Паулу Фонсека выпустил 11 новых футболистов, среди которых оказались Густаво Бланко Лещук, недавно присоединившийся к дончанам и дебютировавший сегодня в "Шахтере", и Александр Зубков. К слову, именно украинец стал самой заметной фигурой в начале тайма. Сперва его дальнему удару не хватило каких-то сантиметров. А на 55-й минуте Зубкова на ворота соперника вывел Бернард, и Александр четко реализовал выход один на один — 1:0. Была возможность отличиться и у Бланко Лещука. Он замыкал прострел Исмаили, но защитники помешали аргентинцу пробить точно. В конце матча вместо Александра Зубкова вышел Андрей Борячук. На 89-й минуте он заработал угловой, после которого "оранжево-черные" установили окончательный счет поединка: Василий Кобин выполнил стандарт, а Дентиньо оказался в нужное время в нужном месте, точно пробив головой — 2:0.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Краковия" (Краков, Польша) – 2:0 (0:0)



Голы: 1:0 Зубков (55), 2:0 Дентиньо (89)

"Шахтер": Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (к) (Кобин, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Танковский, 46), Малышев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрик (Дентиньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко Лещук, 46)

"Краковия": Сандомерски, Делеу (Диего, 61), Маларчик (Польчак, 46), Волонкевич (Стеблецки, 84), Бжиски (Вестеницки, 71), Човило (Цетнарски, 46), Домбровски (Адамчик, 72), Вуйцицки (Литауски, 84), Михалик (Щепаняк, 46), Будзиньски (к) (Димун, 68), Пентек (Ендришек, 46).

Напомним, на сборе в Испании "Динамо" победило немецких "пиратов".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).

Видео: УКРАЇНСЬКИЙ ФОРПОСТ СПОРТУ УФС.