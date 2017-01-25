Джошуа назвал бой с Владимиром Кличко решающим в карьере

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа заявил, что бой с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко будет в его карьере "определяющим".

Об этом пишет Boxing News.

По словам спортсмена, он старался убедить себя в том, что поединок является обычным.

"Но эмоционально ты всегда чувствуешь отличия. И я чувствую, что это будет мой определяющий бой", — отметил британец.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа 29 апреля в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.