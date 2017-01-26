Защитник "Александрии" погорел на допинге, ему грозит дисквалификация на 4 года

Защитник кировоградской "Александрии" Станислав Микицей "погорел" на применении допинга.

В организме футболиста после одного из матчей 2016 года обнаружено запрещенное вещество, сообщает Сегодня.

Изданию эту информацию подтвердили и в Федерации футбола Украины.

"Документы поступили из УЕФА. Это не мельдоний. Речь о препарате, который используется для лечения гипертонии, но относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности", — заявили в организации.

Теперь предстоит выяснить, каким образом это вещество попало в организм игрока. В принципе, варианты сроков наказания зависят от футболиста.

Самым большим наказанием за подобный проступок может стать дисквалификация от футбола на 4 года.

"Если он соглашается с тем, что да, он принимал, и идет навстречу в расследовании причин использования допинга, то его ждет 2-летний бан", — говогрится в сообщении.

Стоит отметить, сейчас "Александрия" находится на сборах в Турции, ситуацию с Микицеем никто не комментирует.

Напомним, Украина поддержала требование отстранить РФ от международных соревнований за допинг.