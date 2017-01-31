"Шахтер" потерпел поражение от команды Хюбшмана на турнире в Португалии, видео голов

Во вторник, 31 января, донецкий "Шахтер" провел первый поединок на турнире Atlantic Cup в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

На первый поединок Atlantic Cup главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека включил в стартовый состав Марсио Азеведо, пропустившего первую часть сезона из-за травмы, и неплохо проявившего себя в последних спаррингах Вячеслава Танковского. "Яблонец" в статусе капитана вывел на игру экс-полузащитник дончан Томаш Хюбшман.

Дебют встречи прошел в атаках "горняков". "Оранжево-черные" сразу взяли мяч под свой контроль и на 9-й минуте создали первый опасный момент. Фред оказался на ударной позиции, но голкипер "Яблонца" сумел вытащить мяч из дальнего угла. Практически весь тайм игра проходила на одной половине поля. Подопечные Паулу Фонсеки использовали фланги, где были активны Дарио Срна и Марсио Азеведо, и проводили атаки через центр. Били дончане издали, но плотная оборона соперника долгое время не позволяла нанести точный удар. А вот практически единственная атака чехов принесла свои плоды в виде пенальти, который реализовал Поспишил. Впрочем, "Яблонец" недолго вел в счете. На 37-й минуте Азеведо прошел по своему левому флангу, обыграл защитника и сделал прострел на Феррейру. Факундо, опередив всех, точно пробил головой — 1:1. До перерыва цифры на табло не изменились.

Паулу Фонсека на вторую половину матча вместо Тайсона выпустил Бернарда. На 51-й минуте мог сделать дубль Факундо Феррейра. Аргентинец перебрасывал голкипера, но мяч прошел рядом со штангой. Ответ "Яблонца" получился результативным. Механович перехватил передачу Азеведо, а Долежал поразил ворота. "Горняки" вновь довольно быстро сравняли счет. После удара Марлоса мяч оказался у Дентиньо, который не оставил голкиперу шансов — 2:2. Вскоре "оранжево-черные" могли выйти вперед, но чешский арбитр не назначил пенальти после контакта Марсио Азеведо с защитником. На 70-й минуте наставник "Шахтера" произвел девять замен, выпустив сразу двух форвардов – Андрея Борячука и Густаво Бланко Лещука. В оставшееся время дончане владели преимуществом, много атаковали, но отличиться никому так и не удалось. Самый реальный шанс был на 88-й минуте у Дентиньо. Бернард вывел партнера на ворота соперника, но голкипер "Яблонца" сумел парировать удар.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, и, согласно регламенту турнира, команды должны были выявить победителя в серии пенальти. Удача улыбнулась чехам, сумевшим реализовать все пять ударов.

Напомним, ранее в Португалии "Шахтер" сыграл вничью с венской "Аустрией".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).

Видео: FC Shakhtar Donetsk.