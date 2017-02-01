"Орден Мутко 4-х степеней". Вице-премьера РФ троллят за лишение сборной России медалей Олимпиады-2012

В России продолжается допинговый скандал, вызванный употреблением российскими спортсменами запрещенных препаратов, за что их продолжают лишать олимпийских наград, и ролью чиновников в этом деле.

Об этом сообщает интернет-издание "Обозреватель".

Фаны считают, что вице-премьер РФ по делам спорта Виталий Мутко должен нести личную ответственность за лишение национальной сборной серебряных медалей Олимпиады-2012. У команды отобрали награды из-за положительной допинг-пробы на туринабол у одной из бегуний.

Фанаты считают справедливым такое решение. Даже на пропагандистском Russia Tоday некоторые пользователь откровенно поиздевались над этим решением, передав "привет" Мутко.

А в комментариях под соответствующей новостью на сайте "Спорт-Экспресс" уже ждут лишения России медалей чемпионата мира-2013. Болельщики вспомнили и деятельность экс-главы Федерации легкой атлетики РФ Валентина Балахничева, который был пожизненно отстранен от спорта.

Напомним, Россия лишена серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне, полученной в женской эстафете четыре на 400 метров, из-за положительной допинг-пробы у бегуньи Антонины Кривошапки.