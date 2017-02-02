Названо имя возможного нового противника Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко, скорее всего, встретится в ринге с регулярным чемпион мира по версии WBA американцем Джейсоном Сосой.

Об этом рассказал известный американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль, пишет Boxing News.

В то же время он уточнил, что бой между спортсменами может состояться 8 апреля.

"У Сосы и украинца есть один общий соперник — ямайский боксер Николас Уолтерс", — отметили журналисты.

Напомним, в конце ноября 2016 года в США был бой между Василием Ломаченко и Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, наш соотечественник завоевал победу техническим нокаутом.