Украинская биатлонистка завоевала "золото" на Универсиаде-2017

Второе и третье место в гонке преследования заняли россиянки.
В Алматы (Казахстан) на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования и завоевала золотую медаль.
Об этом говорится на странице НОК Украины в Facebook.
В то же время агентство Укринформ уточнило, что спортсменка пополнила копилку сборной Украины первым "золотом".
Стартовав шестой, она более чем на 20 секунд опередила россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину, которые заняли второе, а также третье место соответственно.
Напомним, Всемирная зимняя Универсиада-2017 стартовала в конце января и будет проходить до 8 февраля. В активе сборной Украины уже есть шесть наград — одно "золото", два "серебра" и три "бронзы".
Фото: facebook.com/olympicua