Украинская биатлонистка завоевала "золото" на Универсиаде-2017

В Алматы (Казахстан) на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования и завоевала золотую медаль.

Об этом говорится на странице НОК Украины в Facebook.

В то же время агентство Укринформ уточнило, что спортсменка пополнила копилку сборной Украины первым "золотом".

Стартовав шестой, она более чем на 20 секунд опередила россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину, которые заняли второе, а также третье место соответственно.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада-2017 стартовала в конце января и будет проходить до 8 февраля. В активе сборной Украины уже есть шесть наград — одно "золото", два "серебра" и три "бронзы".

Фото: facebook.com/olympicua