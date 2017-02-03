Ребров летом может продолжить карьеру в Англии — агент

Ближайшим летом главный тренер "Динамо" Сергей Ребров продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или втором дивизионе — Чемпионшипе.

Об этом рассказал футбольный агент Вячеслав Заховайло в интервью Xsport.ua.

"Я убежден, что Ребров летом будет в Англии. В каком клубе я не знаю, но думаю, что именно так произойдет. Приоткрою тайну: много ходило разговоров еще летом, что он переберется в Англию, это не были разговоры со стороны Украины или со стороны "Динамо", это были разговоры чисто европейские.

Многие скауты интересовались, просили рассказать о нем, показать матчи. Я тогда у них спросил, из-за чего такой интерес? Они сказали, что "ну вот мы интересуемся…", для меня это ясный сигнал, что заинтересованность есть. Если такие авторитетные скауты мне задавали вопрос, значит, там что-то варилось, либо варится. Я не знаю, Премьер-лига или Чемпионшип", — рассказал Заховайло.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров может уйти из "Динамо" в греческий клуб.