Верняев завоевал 7 медалей на международных соревнованиях в Исландии

Олимпийский чемпион, представитель Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины работник ВС Украины, гимнаст Олег Верняев успешно выступил на международных соревнованиях Reykjavik International Games, которые состоялись в столице Исландии — городе Рейкьявик.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что Верняев завоевал семь медалей на мультиспортивных соревнованиях Reykjavik International Games.

"Спортсмен выступил в многоборье и в отдельных видах, выиграв пять золотых медалей, а также "серебро" и "бронзу", — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Олег Верняев завоевал несколько золотых медалей.