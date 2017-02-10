Американский супертяж объяснил, почему бой Владимир Кличко — Джошуа будет отличным

Бой между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа выйдет отличным, поскольку у них похожи стили.

Об этом чемпион мира по версии WBC, американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал в интервью talkSPORT, пишет Boxing News.

По словам спортсмена, у нашего соотечественника куча опыта, которого нет у британца.

"… Он очень умен (украинец — ред.), и он знает, что бои делают стили. И я думаю, что у Кличко с Джошуа выйдет отличным бой, потому что стили у них похожи", — отметил собеседник.

Напомним, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся на ринге 29 апреля в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.