"Динамо" усилилось опытным защитником сборной Венгрии

11 февраля 2017, 10:55

Контракт между игроком и нашим клубом заключен на четыре года.

Тамаш Кадар

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) и футбольный клуб "Лех" (Познань) достигли соглашения о трансфере защитника национальной сборной Венгрии Тамаша Кадара.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

Контракт между игроком и нашим клубом заключен на четыре года. Кадар уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за "Динамо" — 44.

Основные позиции на поле — левый защитник (преимущественно на этой позиции он играл за "Лех", а также в сборной Венгрии) и центральный защитник (на этой позиции его использовали раньше - в "Ньюкасле", "Роде" и "Диошдьйоре").

Тамаш Кадар родился 14 марта 1990 года. Он является воспитанником клуба "Залаэгерсег". На профессиональном уровне дебютировал в 2006 году.

Проведя полтора сезона в основе родного клуба (14 матчей в чемпионате, 2 в Кубке Интертото, 7 в Кубке лиги), в январе 2008-го перешел в английский "Ньюкасл Юнайтед". В связи с травмой, Кадар дебютировал за "Ньюкасл" лишь 31 августа 2009 года. За сезон 2009/2010 провел в Чемпионшипе 13 матчей и еще 5 в кубковых турнирах, по итогам сезона "Ньюкасл" вернулся в Премьер-лигу.

В январе 2011 года Кадар на правах аренды перешел в "Хаддерсфилд Таун", но вскоре вернулся оттуда в связи с травмой, проведя за новый клуб всего 2 матча.

В августе 2012 года перешел в нидерландскую "Роду", за которую в общей сложности провел 12 матчей, после чего зимой 2013 года на правах аренды перешел в венгерский "Диошдьер". По завершении сезона Кадар подписал контракт с венгерским клубом на постоянной основе. За "Диошдьер" Кадар выступал до января 2015 года, проведя во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Кубок лиги, квалификация Лиги Европы) 73 матчей. Стал обладателем Кубка венгерской лиги 2013/2014.

С января 2015 года выступал за польский "Лех", в составе которого стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Польши. В общем провел за "Лех" во всех турнирах 74 матча (чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши, Лига Европы, квалификация Лиги чемпионов).

Кадар вызывался в юношескую и молодежную сборные Венгрии. 17 ноября 2010 года, в возрасте 20 лет и 8 месяцев, он дебютировал в составе национальной сборной. Кадар вышел на замену в перерыве товарищеской игры с Литвой. По состоянию на февраль 2017 года Тамаш провел 37 матчей в составе сборной.

Кадар — участник ЧЕ-2016. Принял участие в трех из четырех матчей сборной Венгрии в этом турнире — против Австрии и Исландии в группе, а также против Бельгии в 1/8 финала.

Достижения Чемпион Польши в составе "Леха" (2015) Обладатель Суперкубка Польши в составе "Леха" (2015) Победитель Чемпионшипа в составе "Ньюкасл Юнайтед" (2010) Обладатель Кубка венгерской лиги в составе "Диошдьйора" (2014) Бронзовый призер чемпионата Венгрии в составе "Залаэгерсега" (2007) Участник 1/8 финала ЧЕ-2016 в составе сборной Венгрии.

Напомним, ранее сербский защитник подписал контракт с киевским "Динамо".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

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Динамо Венгрия защитник Кадар
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