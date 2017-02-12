Украинские боксеры выиграли престижный международный турнир

Национальная сборная Украины по боксу мощно дебютировала в Венгрии на престижном международном турнире класса А IstvanBocskkaiToutnament 2017, добыв командную победу.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, по результатам выступлений наши спортсмены завоевали четыре награды, заняв в итоге первое общекомандное место среди 22 стран-участниц.

Золотые медали завоевали Ярослав Самофалов, выступающий в категории до 69 кг и представитель категории до 91 кг Виктор Выхрист.

"Серебро" в активе Александра Меленюка в весовой категории до 60 кг, а "бронза" досталась Тимуру Беляку (весовая категория 64 кг).

Напомним, на Чемпионате мира в немецком городе Финстерау украинские паралимпийцы завоевали сразу 9 медалей, среди которых три золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

фото: fbu.net.ua