Последний спарринг межсезонья. Победа "Динамо" над норвежцами, видео голов

Киевское "Динамо" завершило зимние тренировочные сборы в Испании матчем 17 февраля против норвежского "Стремсгодсета".

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Бело-синие" должны были открывать счет еще в самом начале встречи — на восьмой минуте Гонсалес выскочил на рандеву с голкипером Петтерсеном, но не смог переиграть его. Опасно пробивал со штрафного Морозюк - уже казалось, что мяч опустился в сетку, но на самом деле он влетел в нее с внешней стороны.

В середине тайма мяч все же побывал в воротах — после эффектного удара Гонсалеса в падении Вида переправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд у хорвата. В ответ воротам "Динамо" ударом с близкого расстояния угрожал Педерсен, но надежно сыграл Рудько.

Во втором тайме на острие атак "бело-синих" часто оказывался Гармаш, однако в этот день ему не везло с завершением атак.

Сергей Ребров в последней игре ограничился лишь одной заменой, но именно она оказалась результативной - счет в игре на 75-й минуте открыл Беседин, который вышел на поле десятью минутами ранее. Ярмоленко с углового набросил мяч точно на Антунеша, который пушечным выстрелом из-за пределов штрафной попал в перекладину. Беседина не подвело чувство гола - он удачно сыграл на добивании.

А уже в компенсированное время "Динамо" забило второй мяч. Арбитр назначил пенальти за фол против Буяльского, к отметке подошел Андрей Ярмоленко и со второй попытки на добивании переиграл Петтерсена.

Команда Сергея Реброва возвращается в Киев, где продолжит подготовку к возобновлению сезона и первого после зимнего перерыва официального матча против "Зари".

"Динамо" — "Стремсгодсет" (Норвегия) — 2:0 (0:0)

"Динамо": Рудько - Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш - Шепелев - Ярмоленко (к), Гармаш, Буяльский, Гонсалес - Яремчук (Беседин, 63).

"Стремсгодсет" (стартовый состав): Петтерсен, Вилсвик, Глеснес, Хойбратен, Рингстад, Жради, Токстад, Хаугер, Андерсен, Энгблом, Педерсен.

Голы: Беседин (75), Ярмоленко (90+2)

Видео: ФК "Динамо" Киев.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).