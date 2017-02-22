Милевский затроллил Гладкого: взял номер Шевченко — нужно забить хотя бы гол за полгода

Бывший лидер атак киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу, а ныне — 32-летний нападающий российского "Тосно" Артем Милевский рассказал о своих физических кондициях и поделился впечатлениями от турецких сборов.

"Я давно не проходил сборы, но благодарен и Саше Панкову, и себе, что сейчас нахожусь с командой в Турции. Рад, что не пропускаю ни одной тренировки, мы уже играем по 90 минут. Сейчас мы наращиваем свой уровень. Очень скоро у нас игра — Тарасу Михалику и Юрию Павловичу Семину передам привет", — говорит экс-динамовец.

"Лучший партнер, с кем приходилось играть? Александр Алиев. Вот Шевченко я очень люблю, это легенда, но как футболисту, мне было комфортнее играть с Сашей", — заметил "Миля".

"Гладкий? Во-первых, этот человек играл в "Шахтере" и переходить в киевское "Динамо", брать 7-й номер, под которым играл Шевченко... Ну, как минимум, нужно забить хотя бы один гол за полгода. В мое время играли совсем другие футболисты. Даже смешно сравнивать", — сказал Милевский в интервью Роману Бебеху и Football Hub.

Напомним, на днях Милевский заявил, что не может дождаться матча 1/4 финала Кубка России и встречи с Семиным и Михаликом.

Фото: Instagram Артема Милевского