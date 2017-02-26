Хачериди "забил" на тренировки. "Динамо" решило расстаться со строптивым защитником — СМИ

Руководство киевского "Динамо" склоняется к тому, чтобы летом продать защитника Евгения Хачериди, что называется, "по первому требованию", то есть как только по нему поступит более-менее приемлемое предложение.

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, киевляне усилили центральную зону Александаром Пантичем в том числе из-за наплевательского отношения Хачериди к тренировочному процессу во время зимних сборов и его нежелания выкладываться "на все сто" на тренировках. Совсем недавно Хачериди крупно оштрафовали. Причем причиной штрафа стало не поведение защитника на зимних сборах, а другой инцидент, случившийся уже после возвращения в Украину.

В итоге Сергей Ребров перестал рассчитывать на Евгения в качестве игрока первой команды, чему служит подтверждением и непопадание Хачериди в заявку на первый официальный матч этого года с "Зарей".

Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в Турции.