Премьер-лига: "Заря" и "Карпаты" победили соперников, видео гола

В воскресенье, 5 марта, в Украине прошли матчи 20-го тура Премьер-лиги "Карпаты" — "Александрия", а также "Ворскла" — "Заря".

Игры состоялись во Львове и Полтаве, завершившись со счетом 1:0 и 1:2 соответственно.

"Александрийцы" в первом тайме противостояния выглядели пассивно.

Между тем их соперники атаковали и до конца тайма смогли открыть счет — на 39-й минуте Худобяк пробил со штрафного точно в угол, вратарь оказался бессилен.

В начале второго тайма "Карпаты" могли увеличить отрыв, однако голкипер противника защитил свои ворота. На 71-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве — Басов получил вторую желтую карточку.

После этого "александрийцы" на последних минутах создали несколько опасных моментов, в частности, на 79-й Запорожан пробил со штрафного в угол, но вратарь соперника не дал мячу попасть в сетку.

"Карпаты" — "Александрия" 1:0

Гол: Худобяк, 39

"Карпаты": Боровик — Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко — Вербный, Клец (Завийский, 90) — Лобай, Худобяк, Голодюк (Чачуа, 67) — Гладкий;

"Александрия": Новак — Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков — Запорожан, Огиря (Леонов, 67) — Козак (Пономарь, 46), Грицук, Чорний (Гитченко, 74) — Кулиш;

Предупреждения: Козак, Басов, Цуриков — Вербный, Дитятьев, Зубейко;

Удаление: Басов, 71 (вторая желтая).

Видео гола Худобяка

В матче "Ворскла" — "Заря" вторая команда уже до конца первого тайма дважды забила. На 24-й минуте Гречишкин шедеврально исполнил штрафной — закинул мяч голкиперу "за шиворот" в дальнюю "девятку".

Позже Калитвинцев реализовал пенальти, которое судья назначил за снос Бонавентуры игроком "Ворсклы". Во тором тайме противнику "Зари" не удалось ни вырваться вперед, ни сравнять счет, но на 73-й минуте Шарпар реализовал пенальти, сделав счет 1:2.

"Ворскла" — "Заря" 1:2

Голы: Гречишкин, 24, Калитвинцев, 45 (с пенальти) — Шарпар, 73 (с пенальти);

"Ворскла": Шуст — Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок — Ткачук (Одарюк, 62), Кравченко, Шарпар, Мякушко — Хлебас, Загорулько;

"Заря": Шевченко — Сухоцкий, Чечер, Форстер (Харатин, 46), Соболь — Гречишкин, Чайковский — Калитвинцев, Липартия (Бабенко, 77), Петряк (Паулиньо, 67) — Бонавентуре;

Предупреждения: Чижов, Ткачук — Чайковский.

Обзор матча

Напомним, 4 марта в Днепре в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги местный "Днепр" сыграл вничью с "Черноморцем". Матч проходил при пустых трибунах — днепровский клуб наказали за поведение фанатов во время матча с "Шахтером" в 16-м туре.

Видео: ТСН, Каналы Футбол 1/ Футбол 2