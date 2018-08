Свитолина разгромила экс-россиянку на престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier Mandatory BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс с призовым фондом 7,699 миллионов долларов.

Десятый номер мировой классификации Свитолина со счетом 6:2, 6:1 одержала убедительную победу над 27-й "ракеткой" мира экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию, сообщает Укринформ.

Свитолина сумела реализовать все шесть заработанных брейк-пойнтов, тогда как Гаврилова ответила лишь двумя.

Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.

