Кличко напряженно тренируется к бою с Джошуа, опубликованы фото

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, продолжает подготовку к бою.

Владимир, работающий под руководством Джонатана Бэнкса, много времени уделяет изучению будущего противника и подготовке тактики на предстоящий бой, сообщает klitschko-brothers.

Боксер очень ответственно подходит к работе, а сами тренировки включают в себя занятия, направленные на повышение скорости, мобильности, подвижности и улучшения защитных навыков, Также большое внимание уделяется силовой подготовке.

Как известно, поединок Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Вживую" за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

фото: klitschko-brothers