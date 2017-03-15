Взрывоопасная ситуация в "Динамо". Ребров поставил игрокам ультиматум

После неожиданного поражения "Динамо" в Кропивницком оту "Зірки" (0:2) впервые в этом году поползли слухи о скорой отставке наставника киевлян Сергея Реброва.

Поговаривают, она может произойти, если в пятницу, 17 марта, киевляне не одолеют дома "Черноморец". Якобы Ребров предупредил футболистов, что попрощается с ними, если они опять сыграют, как в Кропивницком, сообщает газета "Сегодня".

Как пишет издание, в качестве возможных сменщиков называют имена Романа Григорчука из "Габалы", Рауля Рианчо из сборной и Юрия Вернидуба из "Зари" — он же умеет работать с молодыми, а "Динамо" это и надо. Не исключен и вариант с Мироном Маркевичем, несмотря на его конфликт с Суркисом-старшим.

Впрочем, агент динамовца Сергея Рыбалки Вячеслав Заховайло заявил изданию, что сейчас отставка Реброва была бы неразумной: "Болельщикам, журналистам просто не надо нагнетать. Ушло много игроков. Но Ребров, зная наперед, что будут проблемы, остался доработать истекающий летом контракт. Тот же Рауль, опытный парень, не хотел ставить под удар свое имя. Взял и просто убежал. А Ребров остался как камикадзе. И болельщики должны это уважать. А не так, что не идет игра, так давайте зароем Реброва под землю. Сейчас бы с этой командой и Трапаттони ничего не добился. Потому что ей нужно время, она перестраивается. Жду, что Игорь Суркис поможет Реброву навести порядок. А игрокам, особенно опытным, нужно сплотиться вокруг тренера и помочь ему, себе и клубу".

В то же время Заховайло согласился с экс-динамовцем Олегом Саленко, заявившим, что игроки киевлян потеряли мотивацию. "Это было понятно давно, – говорит Заховайло. – Уровень ЧУ падает. Футболисты с дорогими контрактами под большим прессом: они понимают, что на этом уровне их зарплаты смотрятся несерьезно. И у президента клуба возникает вопрос: "А за что я плачу тебе такие деньги?". Получается взрывоопасная ситуация. Дорогостоящих игроков надо продать либо договориться о новых условиях и двигаться вперед. Но это лучше знает президент, а не болельщики".

Между тем Саленко заявил, что команде нужен независимый от руководства тренер. Таковым он видит Юрия Калитвинцева из "Динамо" московского.

Напомним, в начале февраля Вячеслав Заховайло рассказал, что ближайшим летом Ребров может продолжит карьеру в английской Премьер-лиге или втором дивизионе — Чемпионшипе.