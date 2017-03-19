В Ровно после матча Первой лиги местные фанаты напали на арбитров и футболистов гостей

После финального свистка недовольные результатом игры болельщики пытались побить арбитров матча львовянина Александра Шандора.
В Ровно матч 21-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги "Верес" (Ровно) — "Колос" (Коваливка) завершился скандалом.
Как сообщает "РитмTV", после финального свистка недовольные результатом игры болельщики пытались побить арбитров матча львовянина Александра Шандора.
Под горячую руку болельщиков попали и футболисты "Колоса".
Матч "Верес" — "Колос" закончился со счетом 2:3. В ворота хозяев были назначены два пенальти. Также арбитр матча не засчитал гол хозяев из-за офсайда.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первой лиге после массовой драки удалили 5 человек.
Фото: veres.club.
Видео: ФК "ВЕРЕС" Рівне.