В Ровно после матча Первой лиги местные фанаты напали на арбитров и футболистов гостей

В Ровно матч 21-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги "Верес" (Ровно) — "Колос" (Коваливка) завершился скандалом.

Как сообщает "РитмTV", после финального свистка недовольные результатом игры болельщики пытались побить арбитров матча львовянина Александра Шандора.

Под горячую руку болельщиков попали и футболисты "Колоса".

Матч "Верес" — "Колос" закончился со счетом 2:3. В ворота хозяев были назначены два пенальти. Также арбитр матча не засчитал гол хозяев из-за офсайда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первой лиге после массовой драки удалили 5 человек.

Фото: veres.club.

Видео: ФК "ВЕРЕС" Рівне.