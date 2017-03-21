Иван Голуб: "В поединке Головкин—Джейкобс Америка вернула должок за бой Ковалев—Уорд"

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб (13-0, 11 КО) рассказал о работе с тренером Дэниэла Джейкобса и о том, в каком настроении команда вернулась к трудовым будням после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. — Ред.).

— Сколько времени тренируешься с Андре Розье?

— С момента моего переезда в Америку — 2,5 года. Он у меня основной тренер. Кроме него, со мной работают еще два — один по физической подготовке, а другой заменяет Андре, когда тот уезжает на сборы.

— В каком настроении команда вернулась после боя с Головкиным?

— Все в хорошем настроении. Они считают Дэнни победителем в этом поединке.

— Ты с этим согласен?

— Честно? Я думаю, что ничья — было бы справедливым решением.

— Почему для Головкина победа по очкам считается чуть ли не позором, а для Джейкобса, наоборот, то, что он 12 раундов отстоял, это очень круто? Говорит ли такое восприятие публики, что люди просто не допускают мысли о том, что кто-то может быть лучше Гены?

— Именно Джейкобс реально показал слабые стороны Головкина. Например, при встречной агрессии, у Геннадия не получалось работать. Когда Дэнни шел на него вперед в разменах, Гена тоже очень сильно осторожничал. Знаю, что изначально Дэниэл сам просил этот бой, он говорил: "Я хочу с ним боксировать, я должен сделать это".

— Кстати, ты за кого болел?

— Головкин — наш. Хотелось, чтобы он выиграл и продолжил свой победный путь. А с другой стороны, я его лично не знаю. Джейкобса же видел, спарринговали и тренировались вместе несколько раз. Простой такой парень, доброжелательный. Определенно не могу сказать, за кого болел. Пятьдесят на пятьдесят. Мне был очень интересен сам бой.

— В последнее время многие проводят параллель между поединками Головкин—Джейкобс и Ковалев—Уорд. Что ты думаешь по этому поводу?

— У меня ощущение, что в поединке Головкин—Джейкобс Америка вернула должок за бой Ковалев—Уорд.