Тренер сборной Хорватии назвал сильные стороны команды Шевченко

Сборная Украины находится в прекрасном настроении, у них хорошие фланги и компактная группа защитников.

Об этом заявил главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич, с которой предстоит сыграть украинской сборной, пишет "112 Украина".

"Сборная Украины сейчас находится в прекрасном настроении. Команда молодого тренера Андрея Шевченко идет по турнирной дистанции без поражений. У них великолепные фланги и очень компактная группа защитных футболистов. Украинцы сильны в контратакующей игре и заслуживают большого уважения. Хорватия никогда не имеет права искать оправданий! Особенно, если это касается домашних поединков. Теперь о проблемах. Так, мы точно потеряли Чорлуку. Жаль. Врсалько еще пройдет углубленный медицинский осмотр. Скорее всего, нам придется обойтись без него. Для того, чтобы компенсировать отсутствие Перишича, мы разработали несколько планов. Я не буду вызывать новых футболистов. У нас достаточно исполнителей в обойме, чтобы все решить внутри коллектива", — сказал Чачич.

Напомним, ранее Шевченко назвал задачу сборной Украины в матче против хорватов.

Фото: vatreno.ru.