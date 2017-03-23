Сборная Украины разобрала хорватов от "а" до "я" — Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что на сборах в Австрии команда разобрала будущего соперника — Хорватию — от "а" до "я".

Об этом пишет football.ua.

По словам футболиста, украинцы за рубежом много работали над тактикой.

"Разобрали сборную Хорватии от "а" до "я". Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет", — отметил он.

По словам игрока, его мнение о противнике не поменялось. "Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то за счет чего можно достичь положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле", — добавил полузащитник.

"Мотивация есть всегда. Тем более, когда ты играешь за национальную сборную. Поэтому я думаю, что все ребята выйдут и отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата… Я считаю, что главное — быть командой на футбольном поле", — подчеркнул Ярмоленко.

Напомним, вечером 24 марта в Загребе пройдет отборочный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии. Ранее главный тренер нашей команды Андрей Шевченко назвал расширенный список футболистов-кандидатов на участие в игре.