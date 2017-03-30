Промоутер считает, что для победы над Владимиром Кличко Джошуа нужно сделать невозможное

Американский промоутер Дон Кинг считает, что для победы над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко чемпиону мира по версии IBF-тяжеловесу из Британии Энтони Джошуа нужно сделать невозможное.

Об этом он рассказал SportBild, говорится на klitschko-brothers.com.

В то же время собеседник заявил, что наш соотечественник "лучше, чем большинство супертяжей".

"Чтобы победить Кличко, Джошуа должен сделать невозможное. Это будет великолепная битва, которая будет настоящим праздником для болельщиков, и в которой, в конце концов, нет проигравших", — отметил Кинг.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.