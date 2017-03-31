Заинтересованы 4 клуба. Хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии

В покупке защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды заинтересованы четыре клуба АПЛ — "Вест Хэм", "Сток Сити", "Эвертон" и "Сандерленд".

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на английское издание Daily Mirror.

В частности, сообщается, что "Сандерленд" следит за Видой уже больше года, однако этот трансфер английским журналистам видится маловероятным, поскольку команда Дэвида Мойеса занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ и близка к вылету в чемпионшип.

Напомним, ранее в "Динамо" назвали цену, за которую готовы отпустить хорватского защитника.