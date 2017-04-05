Скандал в Кубке Украины. "Полтава" не подчинится решению ФФУ о запрете матча на своем стадионе

Проведение матча 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" — "Шахтер" на стадионе "Локомотив" запрещено Комитетом Федерации футбола Украины по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Об этом идет речь сообщении пресс-службы ФФУ.

Отмечается, что ФФУ обязала "Полтаву" провести матч 1/4 финала Кубка Украины на стадионе "Ворскла" им. О.Бутовського или на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон 2016/2017.

В свою очередь, президент футбольного клуба "Полтава" Леонид Соболев заявил, что не будет подчиняться решению ФФУ, согласно которому матч "Полтава" — "Шахтер" запрещено провести на стадионе "Локомотив", сообщает канал "Футбол".

"Я это узнал в восемь часов вечера. Но у меня есть свой стадион, на котором работали люди. Как я им посмотрю в глаза? Они его целый день вылизывали до идеала. Поле ровное, мяч катится идеально. Я — человек принципиальный, поэтому свою позицию не поменяю. В 14:00 вы услышите мою позицию по этому вопросу", — заявил Соболев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года игру между "Полтавой" и "Шахтером" в Полтаве на стадионе "Локомотив" отменили из-за плохого состояния поля.

Фото: zbirna.com.