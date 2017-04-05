Подробности скандала в Кубке Украины. "Полтава" снимается с чемпионата и распускает игроков

ФК "Полтава" снимается с чемпионата Украины, а все футболисты получат статус свободных агентов.

Об этом президент "Полтавы" Леонид Соболев заявил в комментарии Footboom.

Соболев принял это решение после того, как футбольные чиновники отменили матч "Полтава" — "Шахтер". "Завтра в 15:00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет. Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя", — сказал Соболев.

Президент "Полтавы" подчеркнул, что это не эмоциональное решение. "Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле "Локомотива" на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет. В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок", — заявил Соболев.

"Шахтер" поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе", — добавил Соболев.

Напомним, ранее проведение матча 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" — "Шахтер" на стадионе "Локомотив" было запрещено Комитетом Федерации футбола Украины по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Фото: footboom.com.