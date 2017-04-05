Кубок Украины. "Динамо" победило в Ахтырке и вышло в полуфинал, видео гола

В среду, 5 апреля, в Ахтырке завершился матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Нафтовик-Укрнафта" принимал киевское "Динамо".

Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу чемпионов Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с заметным преимуществом киевлян, а единственный гол гости забили в концовке первого тайма.

На 44-й минуте отличился Денис Гармаш. Его партнер Наколай Морозюк навесил со штрафного справа на дальний угол вратарской. Гармаш выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.

После перерыва киевляне грамотно играли на удержание счета и сумели довести матчи до логичной победы.

"Нафтовик-Укрнафта" — "Динамо" 0:1

Гол: Гармаш, 44

"Нафтовик-Укрнафта": Юрчук — Передистый, Бояринцев, Циколия, Билык — Е.Пасич, Пиднебенной, Лозовой (Лапин, 85), Власюк, Г.Пасич (Сондей, 79) — Черний (Загинайлов, 55)

"Динамо": Коваль — Пантич, Кадар, Вида — Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Федорчук, 74), Антунеш (Очигава, 85) — Ярмоленко, Беседин, Гармаш (Гонсалес, 67)

Предупреждения: Билык — Сидорчук, Пантич

Таким образом, "Динамо" стало третьим полуфиналистом кубкового турнира после "Николаева" и "Днепра".

Напомним, что судьба так и не состоявшегося матча "Полтава"-"Шахтер" будет решена на заседании Контролько-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

Видео: ТСН.