Владимир Кличко потроллил Джошуа: мог бы стать чемпионом мира по кроссфиту

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что его будущий соперник — чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа — мог бы стать чемпионом мира по кроссфиту, но это не бокс.

Об этом пишет klitschko-brothers.com, ссылаясь на британское издание The Telegraph.

В то же время наш соотечественник считает, что западный спортсмен — "сырой" боец.

"Он молод, он хочет заявить о себе. У него большие мышцы, которые дают ему уверенность. Он хочет сносить всех на своем пути", — отметил супертяж.

По словам Кличко, он с большим уважением относится к Джошуа, его упорству и физическим возможностям. "Он может боксировать, может поднимать тяжести, он очень силен. Он мог бы стать чемпионом мира по кроссфиту", — добавил украинец.

"Я действительно считаю, что он может этого добиться. Но кроссфит — это не бокс. Бокс — сладкая наука и тонкий лед… думаю, что этот поединок станет большим событием. Надеюсь, что мы оба подойдем к нему без травм", — подчеркнул спортсмен.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.

Фото: klitschko-brothers.com