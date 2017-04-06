На чемпионате Европы украинская тяжелоатлетка завоевала малую золотую медаль

В хорватском Сплите закончились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин, украинка Ирина Деха завоевала малую золотую медаль в рывке.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на официальный сайт соревнований.

Агентство уточнило, что спортсменка поочередно подняла штангу весом в 114, 117 и 120 кг.

"Она, в частности, опередила в турнирной таблице Лиду Валентин из Испании (115) и Марию Вострикову из России (113)", — отметили журналисты.

К сожалению, в толчке украинка получила ноль, так и не сумев поднять штангу весом 137 кг, поэтому осталась без призового места. Чемпионкой Европы в сумме многоборья стала Валентин (252), серебро у Востриковой (238), бронза — у Сони Погосян из Армении (227).

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Сплите начался 2 апреля и будет проходить до 8 числа. В начале марта в сербском Белграде завершился зимний чемпионат Европы по легкой атлетике, в его ходе сборная Украины завоевала пять медалей.

Фото: facebook.com/olympicua