На чемпионате Европы украинская тяжелоатлетка завоевала малую золотую медаль

В рывке спортсменка превзошла испанку и россиянку.
В хорватском Сплите закончились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин, украинка Ирина Деха завоевала малую золотую медаль в рывке.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на официальный сайт соревнований.
Агентство уточнило, что спортсменка поочередно подняла штангу весом в 114, 117 и 120 кг.
"Она, в частности, опередила в турнирной таблице Лиду Валентин из Испании (115) и Марию Вострикову из России (113)", — отметили журналисты.
К сожалению, в толчке украинка получила ноль, так и не сумев поднять штангу весом 137 кг, поэтому осталась без призового места. Чемпионкой Европы в сумме многоборья стала Валентин (252), серебро у Востриковой (238), бронза — у Сони Погосян из Армении (227).
Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Сплите начался 2 апреля и будет проходить до 8 числа. В начале марта в сербском Белграде завершился зимний чемпионат Европы по легкой атлетике, в его ходе сборная Украины завоевала пять медалей.
Фото: facebook.com/olympicua