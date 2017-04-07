Ломаченко о новом сопернике: довольно грязный боец

Украинец и американец провели дуэль взглядов.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что его новый соперник — американец Джейсон Соса, который отказался от титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA, — довольно грязный боец.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на sherdog.com.
В то же время наш соотечественник сказал, что во время противостояния собирается показать "свой лучший хай-тек бокс".
"В боксе все может произойти. Я не буду притворяться, будто соперник находится на моем уровне... Судя по тому, что я видел, Соса — довольно грязный боец, и это может стать проблемой для меня. Мне надо быть осторожным", — отметил Ломаченко.
Офинальная пресс-конференция перед поединком уже состоялась, боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.
Напомним, Василий Ломаченко и Джейсон Соса встретятся на ринге 8 апреля в американском Мэриленде. В конце ноября 2016 года в США украинец победил ямайского спортсмена Николаса Уолтерса, защетив титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Видео: Fight Hub TV