Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео

9 апреля 2017, 11:15

Порошенко поздравил украинских боксеров с победой в США. 

  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик после победы. Facebook.com
  • Василий Ломаченко ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Александр Гвоздик. ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Александр Усик и Майкл Хантер. ringside24.com
  • Александр Усик. ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com
  • Триумф украинского бокса в США. Как Усик, Ломаченко и Гвоздик публику радовали, опубликованы фото и видео ringside24.com

В ночь на воскресенье, 9 апреля, состоялся вечер профессионального бокса в американском Мэриленде. Три украинских спортсмена — Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик — одержали победы в поединках, сообщает Boxing News.

Президент Петр Порошенко поздравил украинских боксеров с победой в США в Facebook.

"Передал поздравление от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас!", — написал он.

"Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!", — добавил он.

Так, Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик защитил свой титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей.

Первые четыре раунда были довольно тяжелыми для Александра — Хантер был активным, выбрасывал больше ударов и больше попадал. Но начиная с пятого Усик значительно прибавил в активности и начал выигрывать раунд за раундом. В 12-м раунде Усик потряс Хантера и был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери Билл Клэнси не стал останавливать избиение американца, отсчитав ему только стоячий нокдаун. В итоге все трое судей отдали победу Александру Усику со счетом 117:110.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко уверенно защитил свой титул в бою с американцем Джейсоном Сосой, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.

Украинец сразу захватил инициативу, начал доминировать в ринге и засыпать соперника попаданиями. Соса отвечал только клинчами и хватанием Ломаченко за руки. На американца постоянно лились удары в голову и по корпусу, на которые он ничем ответить не мог.

Бой завершился после 9-го раунда, когда Соса отказался продолжать поединок, тем самым отдав победу Василию Ломаченко.

В свою очередь, полутяжеловес Александр Гвоздик одержал очень яркую победу в бою с кубинцем Юниески Гонсалесом, нокатировав его в третьем раунде. Гонсалес начал бой в своем привычном агрессивном стиле, но Гвоздик видел все его удары и держал все под контролем. В третьем раунде Гвоздик поймал Гонсалеса тяжелым контрударом, который отправил кубинца в первый нокдаун в его профессиональной карьере. До окончания раунда оставалось еще много времени, и Гвоздик начал методично добивать Гонсалеса, который находился в перманентном состоянии грогги. В конце концов, на последних секундах раунда Гвоздик поймал Гонсалеса ударом правой в подбородок и снова отправил его на настил ринга, после чего секунданты кубинца сразу дали рефери сигнал о завершении боя - технический нокаут.

Фото: ringside24.com; Видео: Top boxing

 

 

 

 

 

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Украина США бокс Усик поединок Ломаченко Гвоздик Мэриленд
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